Lars Fruergaard: Spejder stadig efter mindre opkøb til biofarma

Novo Nordisk er stadig på udkig efter mindre opkøb til sin biofarmaforretning, men vil derudover ikke gå yderligere i detaljer med sine planer.



- Vi mener stadig, at det vil være attraktivt for os at fortage mindre opkøb (bolt-ons) inden for biofarma. Vi kigger på mulighederne, men vi kommenterer ikke specifikke muligheder. Så der er tale om uændrede prioriteter i forhold til, hvad vi tidligere har kommunikeret, siger administrerende direktør i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen onsdag på en telekonference for pressen.



På generalforsamlingen i marts efterspurgte ATP netop indlicenseringer og opkøb fra Novo.



- Efter min mening er det nødvendigt, at Novo Nordisk supplerer sin interne forskning og udvikling med indlicensering og muligvis også opkøb for at sikre succes ikke mindst inden for hæmofili, sagde ATP's repræsentant Claus Berner Møller ved den lejlighed.



Lars Fruergaard Jørgensen bekræftede også ved den lejlighed, at Novo er på jagt, men også at der ikke bliver tale om større akkvisitioner.



- Nogle har spekuleret i, at Novo vil blive til et stor fusions- og opkøbs maskine. Men det vil ikke ske, lød det fra Fruergaard på generalforsamlingen i marts.



