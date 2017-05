USA's regering advarer flyselskaber om ringe kundeservice

Relateret indhold Artikler

Amerikanske politikere advarede tirsdag landets flyselskaber om, at der vil blive introduceret nye, strengere regler, hvis selskaberne ikke forbedrer deres kundeservice.



Det skriver Wall Street Journal.



Udmeldingen kommer, efter at flyselskabet United i sidste måned var ude i et stormvejr, da en video af voldsom behandling af en passager, som ikke ville opgive sit sæde på overbooket fly, cirkulerede på nettet.



Medlemmer af repræsentanternes Transport- og Infrastrukturkomité kritiserede flyselskabernes behandling af deres kunder i en fire timer lang høring med topchefer fra fire store flyselskaber.



- Jeg tror ikke på nye regler, men kongressen vil ikke tøve med at handle. Hvis vi ikke ser betydningsfulde forbedringer, så forsikrer jeg jer, at I ikke vil kunne lide udfaldet, sagde komitéens formand, republikanske Bill Shuster, til topcheferne fra amerikanske flyselskaber.



En del af kritikken fra politikkerne var møntet på manglende konkurrence i industrien, hvor blot fire selskaber håndterer 80 pct. af flytrafikken, og praksisser som overbookning og afgifter for at skifte afgang.



Flere flyselskaber overvejer at stoppe med at overbooke fly efter Uniteds skandale, skriver Wall Street Journal.







/ritzau/FINANS