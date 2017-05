Lars Fruergaard: Kvartalet er positivt påvirket af engangsforhold

Novo Nordisk er kommet bedre fra start i 2017 end ventet, men der er tale om engangsforhold, og derfor følges den gode start ikke op af ændrede vækstforventninger.



- Omsætningen endte en smule højere end ventet, påvirket af nogle engangsforhold, som vil udlignes. Vi ser et lidt højere lagerbeholdning af Victoza i USA, vi har en positiv engangspost relateret til grossistleddet og en prisændring på Novolog, og også i Europa er der nogle engangsforhold, der har været bedre, end vi oprindeligt ventede, siger Lars Fruergaard Jørgensen, der er administrerende direktør i Novo Nordisk, på en telekonference for pressen efter regnskabet for første kvartal.



Novo havde eller på forhånd varslet et afdæmpet første kvartal på grund af engangsforhold relateret til væksthormonet Norditropin og østrogenpræparatet Vagifem. Således er salget af Vagifem negativt påvirket af kopikonkurrence, mens engangsjusteringer af rabatter øgede omsætningen af Norditropin i første kvartal sidste år med omkring en halv mia. kr. og dermed besværliggjorde sammenligningsgrundlaget.



Stille start på '17



Derfor havde Novo også varslet en stille start på året, men formåede alligevel at levere end vækst på 3 pct. i lokal valuta, hvilket var i den øvre ende af det oprindelige forventningsinterval på minus 1 til plus 4 pct. Alligevel sænkes også den øvre ende af forventningsintervallet, ligesom bunden justeres, så Novo nu venter en vækst på 0-3 pct.



- Vi har sænket den øvre ende af forventningerne, fordi konkurrencen i markedet for GLP-1 og insulin betyder, at vi ikke mener, at vi kan overpræstere eller drive Victoza- og Tresiba-brandet ud over det, vi oprindeligt planlagde. Modsat har vi også løftet den nedre ende af prognoseintervallet, fordi vi nu er fire måneder inde i året, og i vores risikovurdering tages der højde for øget politisk gennemsigtighed, siger Lars Fruergaard Jørgensen.



Da Novo udstak forventninger til 2017 i årsregnskabet, skete det således, kort tid efter at USA's nye præsident, Donald Trump, og også toneangivende politikere fra Demokraterne havde varslet et opgør med høje medicinpriser i USA.



Derfor spillede Novo dengang ud med lidt bredere forventningsintervaller end normalt. Siden har Donald Trumps sundhedsreform lidt skibbrud i kongressen, og der er heller ikke indført nye spilleregler for prisdannelsen på lægemidler i USA.



- Vi er nu fire måneder inde i året, og vi er ikke udsat for ændringer fra politisk hold. Det vil sige, at risikoen er noget lavere. Min vurdering er, at der stadig pågår en masse drøftelser i USA, og hvor det ender er svært at forudse, siger Lars Fruergaard Jørgensen.



/ritzau/FINANS