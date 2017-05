Giftemål skaber dansk digital gigant

Det digitale udviklingsbureau Kruso har købt virksomheden Mediaworkers, der fra basen i Aarhus leverer digitale løsninger til det offentlige samt e-handelsløsninger til private selskaber. Og dermed er der skabt en ny sværvægter i det danske digitale landskab.



Opkøbet er led i en ny vækststrategi i Kruso, der tidligere i år skiftede navn fra Netmaster i forbindelse med en repositionering af selskabets brand.



I år alene har Kruso rekrutteret ti nye ansatte og skiftet ud i ledelsen og opkøbet af Mediaworkers tilfører Kruso 15 digitale eksperter og gør dermed Kruso en af de største digitale udviklingsbureauer herhjemme.

Samlet set får Kruso nu 50 ansatte fordelt på kontorer i København, Århus og Malmö.



"Akkurat som Kruso, har Mediaworkers i årevis haft stor fokus på det offentlige og det er især åbenlyse synergier på det felt, der har bragt os sammen. Med Mediaworkers bliver vi stærkere, fordi vi kan tilbyde flere produkter og ydelser. Både qua vores fælles erfaring, men også i form af konkrete tekniske løsninger. F.eks. har Mediaworkers udviklet et CMS framework kaldet 'Open Public Web', som er skræddersyet offentlige kunders behov og samtidig opbygget et udviklingsfælleskab, der gør, at offentlige kunder kan dele udviklingsomkostninger," forklarer administrerende direktør i Kruso, Niels Ebbesen i en pressemeddelselse.