Lars Fruergaard: Risikoen er mindre men det er vækstmulighederne også

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisks topchef peger på en telekonference onsdag morgen på, at årsagen til, at vækstprognosen for 2017 er indsnævret, er dels at den politiske risiko i USA er mindsket, men samtidig er vækstmulighederne begrænset af skarp konkurrence i diabetesmarkedet.



"Vi venter at 2017 bliver et år med hård konkurrence, og det har vi bemærket nu. Vi føler, at det er fornuftigt at indsnævre prognoseintervallet nu, da risikoen på den politiske scene er mindre, men det er mulighederne også," siger Lars Fruergaard Jørgensen med henvisning til væksten.



Novo Nordisks prognose for 2017 lyder nu på vækst i lokale valutaer på 0-3 pct. Mod tidligere -1-4 pct. Samtidig har selskabet løftet bundniveauet for vækstprognosen på driftsoverskuddet, så det nu lyder på -1-3 pct. Vækst mod tidliger -2-3 pct. Vækst i danske kroner.



Begge prognoser ventes nu påvirket af valutaudviklingen med et procentpoint mod tidligere to procentpoint.