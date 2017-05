Novo involveret i samlet fire søgsmål om amerikanske priser

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk er involveret i samlet fire konkurrencerelaterede sager i USA sammen med konkurrenterne Sanofi og Eli Lilly.



Det fremgår af regnskabet for første kvartal, der er offentliggjort onsdag morgen, efter at det tidligere på året kom frem, at der var i hvert fald en sag om emnet.



I to af sagerne er visse indkøbsorganisationer - de såkaldte Pharmacy Benefit Managers (PBM'er) - desuden også blandt de tiltalte, da deres forretningsmodel skal have medvirket til, at amerikanere, der ikke har været dækket eller kun delvist dækket af sygesikringer, har måttet betale skyhøje priser for deres insulin.



Sagerne er fremsat på vegne af insulinbrugere, der ikke har været dækket af en sygeforsikring.



Ifølge sagsøgerne har de anklagede medicinalselskaber og indkøbsforeninger gjort sig skyldige i at begrænse konkurrencen og medvirket til, hvad der betegnes et "følelseskoldt, grådigheds-inspireret rabatspil".



Anklagen går blandt andet på, at indkøbsforeningerne ikke er gået efter at få den laveste pris, men derimod har bedt om at få de største rabatter.



- Det første kollektive søgsmål blev indgivet ved US District Court for the District of Massachusetts, men det er siden blevet trukket tilbage og indgivet igen ved US District Court for the District of New Jersey, skriver Novo Nordisk i regnskabet.



- Påstanden i søgsmålene, som nu alle er anlagt ved den samme føderale domstol, New Jersey Federal Court, er, at insulinproducenterne har indgået hemmelige prisaftaler med PBM'erne med henblik på kunstigt at forhøjede listepriser, som brugerne betaler for insulinprodukter, og samtidig har tilbudt reducerede priser til PBM'erne gennem rabatter som et middel til at sikre adgang til deres lister over tilskudsberettigede lægemidler, fortsætter medicinalselskabet.



Søgsmålene gør gældende, at de lavere priser, som er blevet tilbudt PBM'erne, i stedet burde være kommet brugerne til gavn. Novo Nordisk har tidligere erklæret sig uenig i anklagerne, og selskabet venter heller ikke, at sagerne får væsentlig betydning for de finansielle resultater eller pengestrømmene.



/ritzau/FINANS