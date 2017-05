D/S Norden fastholder forventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dampskibsselskabet Norden Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Dampskibsselskabet Norden

Rederiet Norden holder fast i forventningerne om et justeret resultat i 2017 på mellem minus 20 og et plus på 40 mio. dollar.



Det fremgår af regnskabet for første kvartal 2017, der er offentliggjort onsdag morgen.



Analytikerne ventede inden regnskabet et overskud på 11 mio. dollar i 2017 ifølge Ritzau Estimates. Her er der dog ikke tale om et justeret resultat.



