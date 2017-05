Mio. kr. Q1 2017 Q1 2016 FY 2016 Omsætning 2996 2656 11.072 EBITA 56 52 278 Finansielle poster 95 -11 -34 Resultat før skat 134 28 188 Nettoresultat 123 21 125

Mio. kr. Ved Q1 2017 Før Q1 2017 Omsætning 11.400 11.400 EBITA 300 300

Solars drift går fremad i jævnt tempo, men bundlinjen tog et stort spring opad i første kvartal takket være en svensk investering.Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal af 2017 onsdag.Det var blot i slutningen af januar, at Solar postede omkring 170 mio. kr. i en aktieemission i svenske Bimobject, der leverer softwareløsninger til byggeindustrien. Takket være en stor kursstigning i Bimobject har Solar allerede indtægtsført 103 mio. kr. fra investeringen, og dermed blev overskuddet før skat næsten femdoblet til 134 mio. kr. i første kvartal fra 28 mio. kr. i samme kvartal sidste år.Omsætningen voksede 13 pct. til lige knap 3 mia. kr. i kvartalet, mens driftsindtjeningen, EBITA, steg til 56 mio. kr. fra 52 mio. kr. et år forinden. Begge dele er "på niveau med forventningerne", skriver Solar i regnskabet.- Vi glæder os over at se organisk vækst i de fleste af vores markeder samt over vores evne til at nedbringe nettoarbejdskapitalen yderligere, uden at det går ud over vores leveringsevne. Vores initiativer omkring innovation og forretningsudvikling forløber efter planen, udtaler Solar-direktør Anders Wilhjelm i regnskabet.Solar fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning på omkring 11,4 mia. kr. og en EBITA på 300 mio. kr.I 2016 realiserede Solar en omsætning på 11,1 mia. kr., mens EBITA landede på 278 mio. kr.Tabel med resultater fra Solars første kvartal for 2017:Solars forventninger til 2017:/ritzau/FINANS