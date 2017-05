Novo Nordisk: Biofarma skuffer over hele linjen

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisks salg af biofarmaceutiske produkter udviklede sig dårligere end ventet i første kvartal, hvor omsætningen blev 4691 mio. kr. mod ventet 5190 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



I forhold til første kvartal året før var der tale om en tilbagegang fra 6181 mio. kr.



Det fremgår af medicinalkoncernens regnskab for perioden onsdag morgen.



Af omsætningen stod området hæmofili for 2576 mio. kr. mod ventet 2773 mio. kr. blandt analytikerne og 2836 mio. kr. i første kvartal 2016. Blødermidlet Novoseven overraskede negativt i kvartalet med en omsætning på 2311 mio. kr. mod ventet 2488 mio. kr. blandt analytikerne.



Det svarer samtidig til et fald fra 2619 mio. kr. i fjerde kvartal året før.



- Salgstilbagegangen var primært drevet af et lavere salg af Novoseven i Region AAMEO og Region Latin America samt North America Operations, delvist modsvaret af et positivt bidrag fra salget af Novoseven og udrulningen af Novoeight i Region Europe, fremgår det af regnskabet for første kvartal.



Væksthormonbehandlingen Norditropin solgte for 1646 mio. kr. mod ventet 1883 mio. kr. og 2407 mio. kr. i første kvartal af 2016, hvor salget var påvirket af positive engangsjusteringer af rabatter ydet i perioden 2010-2015.



- Faldet i salget afspejler en signifikant positiv engangsjustering i USA i 2016 relateret til rabatter i Medicaid-patientsegmentet for perioden 2010–2015 samt en påvirkning fra intensiveret konkurrence, som påvirkede salgsvolumener og realiserede priser i USA, skriver Novo Nordisk i regnskabet.



- Faldet i salget blev delvist modsvaret af en positiv påvirkning fra International Operations drevet af Region Japan og Korea og Region AAMEO. Novo Nordisk er den førende udbyder på det globale marked for produkter til behandling af vækstforstyrrelser med en markedsandel på 30 pct., oplyser koncernen.



/ritzau/FINANS