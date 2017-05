Novo Nordisk øger salget trods kindhest til stor division

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk øgede salg med fem procent - til 28,5 milliarder kroner - i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser selskabets regnskab.



Det er markant bedre end ventet, da analytikerne havde forventet, at udfordringer og prispres i USA ville holde salget på 27,7 milliarder kroner.



- Med de resultater, vi har opnået i årets første tre måneder, er vi godt på vej mod de mål, vi har sat for 2017.



- Salget er drevet af vores nye, innovative produkter indenfor diabetes- og fedmebehandling, og vi kan nu se effekten af vores omkostningsbegrænsende tiltag, som vil gøre det muligt for os at investere i fremtidige vækstmuligheder, skriver adm. direktør Lars Fruergaard i regnskabet.



Helt skævt er det dog gået i divisionen biopharmaceuticals, hvor salget er faldet med en fjerdedel til 4,7 milliarder kroner i kvartalet.



- Primært som følge af en påvirkning fra rabatjusteringer i første kvartal af 2016 og nylig introduktion af en generisk udgave af Vagifem, begge i USA, skriver Novo Nordisk.



/ritzau/