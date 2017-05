Novo udvider direktionen med et nyt medlem

Novo Nordisk udvider sin direktion med et nyt medlem.



Lars Green indtræder fra 1. juli som koncerndirektør med ansvar for områderne Business Services og Compliance, herunder it, kvalitet, personal og "business assurance".



Det fortæller Novo Nordisk i sit kvartalsregnskab onsdag morgen.



Lars Green har arbejdet i Novo Nordisk i mere end 20 år og senest været ansvarlig for finans og drift i Novos vigtigste nordamerikanske division. Inden da var han direktør for Corporate Finance i Novo, ligesom han har arbejdet i Kina, Rusland og Schweiz og sidder i bestyrelsen i Novozymes samt DLH.



Tidligere på året måtte Novo også omrokere i direktionen, da Jakob Riis, der havde ansvar for Nordamerika, forlod selskabet og blev afløst i topledelsen af Doug Langa.



/ritzau/FINANS