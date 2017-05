DSV-rival køber mindre dansk speditør

Relateret indhold Artikler

Schweiziske Panalpina, der ligesom DSV er en af de store spillere i speditørbranchen, køber hovedparten af aktierne i den mindre danske konkurrent Carelog for at få større fodaftryk på det danske marked.



Det fortæller selskabet i en meddelelse, hvor der dog ikke er sat tal på, hvad Panalpina har betalt.



Carelog har hovedsæde i Åbyhøj i Aarhus og har speciale i spedition af fragt til luft- og søtransport. Selskabet havde i 2017 en bruttoindtægt på 33,6 mio. kr. og et overskud på 6,7 mio. kr. på bundlinjen.



"Carelog og Panalpina komplementerer hinanden perfekt med hensyn til geografi, produktstyrke og kundegruppe," skriver Panalpina i meddelelsen.



"Vi vil øge vores markedsandel i Danmark. Landet har mange eksportorienterede virksomheder og de største industrier, produktion, forbrugergoder, detail, tekstil og medicinal, er industrier, som vi betjener verden over," supplerer Stefan Karlen, øverste chef i Panalpina.



Carelog, der blev grundlagt i 2008, har omkring 70 ansatte baseret i seks forskellige kontorer i landet.



