Genmab-rival har stort underskud

Det tyske biotekselskab Morphosys, der arbejder på en mulig konkurrent til Genmabs succesfulde kræftmiddel, Darzalex, kom ud af første kvartal med et underskud på 15 mio. euro.



Darzalex-rivalen in spe, lægemiddelkandidaten MOR202, som udvikles mod knoglemarvskræft, ventes at komme igennem en fase 1/2 dosiseskaleringsstudie i løbet af 2017. Desuden ventes data fra studier, der kombinerer midlet med kræftmidlerne Revlimid og Pomalyst, oplyser Morphosys.



Det tyske biotekselskab anlagde i 2016 patentsag mod Genmab og partneren Janssen for patentbrud. Selskabet mener, at det er berettiget til royalties eller procenter fra salget af Darzalex, idet firmaet ejer et patent, der omfatter antistoffer med særlige egenskaber og tilknytning til CD38-molekylet, hvilket er et molekyle, som Darzalex er rettet mod.



Tvisten nævnes ikke i Morphosys' kvartalsmeddelelse.



