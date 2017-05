Fransk storbank hentede fremgang i udlandet og blandt storkunder

Relateret indhold Tilføj søgeagent BNP Paribas Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer BNP Paribas

Den franske storbank BNP Paribas øgede indtjeningen og klarede sig en hel del bedre end ventet i første kvartal.



Det skyldtes dog ikke udviklingen på det franske hjemmemarked, hvor indtægterne faldt marginalt, mens udgifterne steg.



I udlandet blev der til gengæld hentet en vækst på 6 pct. på toplinjen, og divisionen for "corporates and institutions", der dækker over storkunder og aktiehandel, øgede indtægterne med hele 20 pct.



Nedskrivningerne dykkede samtidig med 22 pct. til 592 mio. euro, eller 0,32 pct. af lånebogen, hvilket betegnes som et lavt niveau af BNP Paribas.



Alt i alt hentede banken et overskud på 1894 mio. euro efter skat, hvilket både var en vækst på 13,2 pct. - eksklusive særlige poster - og langt over analytikernes gæt på 1504 mio. euro ifølge Bloomberg.



/ritzau/FINANS