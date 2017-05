Medie: Alitalia sat under administration

Relateret indhold Artikler

180 dage med mulighed for yderligere 90 dage har en kommissær udpeget af den italienske regering til at få afklaret skæbnen for det store italienske flyselskab Alitalia.



Det skriver branchesitet Check-In.



"Tirsdag valgte selskabets aktionærer ikke overraskende at bede om at få en kommissær til at udrede trådene. Han skal afklare om hele eller dele af selskabet kan afhændes til andre selskaber, eller om der ikke er anden udvej end en konkurs. Indtil kommissæren er færdig med sit arbejde flyver Alitalia uændret videre," skriver Check-In.



Selskabet er reelt blevet sat under statsadministration.



Kommissæren blev udpeget af ministeriet for økonomisk udvikling tirsdag eftermiddag.



Han har i følge Check-In mere eller mindre frie hænder til at gøre hvad han vil for at få firmaet på ret kurs. Spørger han selskabets største aktionær, Etihad Airways fra Abu Dhabi, så er svaret i følge den italienske avis La Stampa klart: Sælg så meget som muligt fra til Lufthansa.



I 2014 købte Etihad 49 pct. af Alitalia og skød sammen med andre investorer 1,76 mia. euro – svarende til 13,1 mia. danske kroner – ind i selskabet.



Ejerkredsen og flyselskabets ledelse udarbejdede en større plan for rekonstruktion af selskabet. Den plan blev dog i midten af april i år afvist af medarbejderne. Derfor så Etihad og de øvrige ejere tirsdag ingen anden udvej end at bede ministeriet for økonomisk udvikling sætte Alitalia under administration.



