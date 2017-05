Apple tjener mere end ventet på mindre salg end ventet

Verdens største selskab mål på markedsværdi, amerikanske Apple, skuffede for så vidt angår salget i det forskudte andet kvartal. Men selve overskuddet fejlede ikke noget.



Koncernens kvartalsregnskab, der blev fremlagt efter børstid tirsdag, viste en omsætning på 52,9 mia. dollar i andet kvartal.



Analytikerne havde ventet et salg på 53,1 mia. dollar, ifølge Bloomberg News.



Kvartalets resultat landede på 2,10 dollar per aktie, hvilket overgik analytikernes estimerede score på 2,02 dollar per aktie.



Apple solgte 50,8 mio. iPhones i kvartalet eller mindre end de forventede 51,4 mio. og også mindre end sidste års salg i samme periode.



Det faldende iPhone-salg illustrerer behovet for at levere markante nye funktioner i næste udgave af topsælgeren, hvis virksomheden skal forsvare markedsandelen i konkurrencen med Samsung og andre elektronikgiganter.



For indeværende kvartal ser Apple et salg i intervallet 43,5 til 45,5 mia. dollar, mens analytikere har satset på en omsætning på 45,7 mia. dollar.



Som et plaster på såret udvidede koncernen det løbende aktietilbagekøbsprogram til 210 mia. dollar fra 175 mia. dollar.



Apple faldt 1,8 pct. i eftermarkedet efter en stigning i den ordinære handel på 0,6 pct.



/ritzau/FINANS