Iphone-salget kom skuffende fra start i år for Apple

Det går fortsat godt for verdens største selskab på markedsværdi, nemlig Apple.



Selskabet omsatte i andet kvartal af det forskudte regnskabsår 2016/17 således for næsten 53 mia. dollar, svarende til en årlig vækst på 4,6 pct.



Men it-virksomheden har tilsyneladende svært ved at hæve efterspørgslen på den absolutte topsællert, Iphone.



Regnskabet melder således om 50,8 mio. solgte smartphones i årets tre første måneder.



Det er 400.000 færre, end man solgte i samme periode året forinden og endnu færre, end analytikerne havde ventet på forhånd.



En af årsagerne kan være, at Iphone til efteråret fylder 10 år.



I den forbindelse lanceres en særlig jubilæumsudgave, og måske venter nogle af kunderne lige tiden an for at se, hvad den byder på.



Til trods for det faldende Iphone-salg, så vælter det altså fortsat ind med penge i kassen.



Det kommer aktionærerne til gode i form af aktietilbagekøb for 35 mia. dollar og højere udbytte.



/ritzau/