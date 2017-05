Relateret indhold Aktieordbog

Finansdirektør Michael Højgaard Abrahamsen har slået til hurtigt oven på Ambus kvartalsregnskab tirsdag og efterfølgende store kursstigning på børsen.



Michael Højgaard har i dagens løb solgt 16.000 Ambu-aktier til en snitkurs på 376 kr., oplyser Ambu i en indberetning til fondsbørsen. Det giver ham en bruttoindtægt på 6,02 mio. kr.



Ambu-aktierne er steget med mere end 11 pct. tirsdag oven på regnskabet for andet kvartal, der indeholdt en salgsvækst på 14 pct. i lokal valuta og en opjustering af helårsprognosen for både omsætning, driftsmargin og de frie pengestrømme.



Det var især salget af engangsvideoskoperne, som bruges af narkoselæger til at orientere sig i patienternes luftveje, der steg med et løft på næsten 100 pct. til 95.000 styk i andet kvartal.



For første halvår udgjorde salget af engangsvideoskoper omkring 154.000. Til sammenligning solgte Ambu omkring 200.000 videoskoper hele sidste år, og året før - 2014/15 - var der tale om et salg på bare knap 100.000 styk.



- Det er helt klart, at det er visualiseringsprodukterne, som skinner. Der er næsten tale om en fordobling af salget, og det gør, at vi tør stole mere og mere på, at det er produkter, som vil blive anvendt i højere grad fremadrettet, siger Ambus administrerende direktør, Lars Marcher, til Ritzau Finans.



Michael Højgaard har været i Ambu siden januar 2013. Inden da arbejdede han for Satair og i Mærsk-gruppen samt for Deloitte.



/ritzau/FINANS