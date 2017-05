Mastercard rammer over analytikernes forventninger

Relateret indhold Tilføj søgeagent MasterCard Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer MasterCard

Betalingsgiganten Mastercard klarede sig bedre end analytikerne havde ventet i første kvartal.



Det fremgår af Bloomberg News.



Mastercard kunne fremvise en justeret indtjening på 1,01 dollar per aktie, hvilket rammer over de ventede 95 cent.



Nettoomsætningen i første kvartal landede endvidere på 2,73 mia. dollar, hvilket også er et stykke over analytikernes forventninger, der lød på 2,65 mia. dollar.



Overskuddet på bundlinjen blev endvidere opgjort til 1,1 mia. dollar og steg 13 pct. i forhold til samme kvartal året før.



Aktien stiger i formarkedet 1,4 pct. til 118 dollar.



/ritzau/FINANS