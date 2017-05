Relateret indhold Artikler

Amerikanske Pfizer, der er verdens største medicinalkoncern, overstiger økonomernes forventninger i sit regnskab for første kvartal.



Det fremgår af Bloomberg News.



Lægemiddelkoncernen har i første kvartal haft en indtjening per aktie på 0,69 dollar, hvilket var højere end økonomernes ventede 0,67 dollar.



Omsætningen for første kvartal landede på 12,8 mia. dollar. Det ramte dog under økonomernes forventning, der lød på 13,1 mia. dollar.



Pfizer fastholder forventningerne om en omsætning på mellem 52 mia. dollar og 54 mia. dollar for hele 2017.



Aktien i lægemiddelkoncernen stiger 0,4 pct. til 33,90 dollar i formarkedet efter fremlæggelsen af regnskabet for første kvartal.



/ritzau/FINANS