Jefferies om Lundbeck: Svært at afgøre Rexultis skæbne i Alzheimers

Lundbecks forsøgsstudier i Alzheimers-patienter med lægemidlet Rexulti er tvetydige, mener børshuset Jefferies, der af samme grund anser det for særdeles svært at afgøre lægemidlets skæbne i behandlingen af den gruppe patienter.



De seneste to forsøgsstudier af Rexulti til behandling af agitation, eller vredesudbrud, hos Alzheimers-patienter viste en forbedring af agitationssymptomerne, men nåede kun det primære endemål i det ene af de to forsøgsstudier. I det andet studie blev det sekundære endemål dog nået.



Lundbeck og partneren Otsuka planlægger nu at mødes med den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, for at diskutere resultaterne, og udfaldet af det møde er langt fra givet, mener Jefferies. Det skyldes blandt andet, at der ikke er gode alternativer tilgængelige.



- Givet det umødte medicinske behov, ønsket om at begrænse det omfattende off-label brug (brug af medicin, der ikke er godkendt til formålet, red.) af antipsykotisk medicin, mener vi, at diskussionerne med FDA er svære at forudse udfaldet af, skriver analytiker i Jefferies Peter Welford i et notat.



KONTROVERSIELT ALTERNATIV



I forvejen er Rexulti godkendt til behandling af skizofreni samt som tillægsbehandling af depression, og begge de nye studier i Alzheimers-patienter bekræftede, at Rexulti er relativt sikkert at bruge, og at det ikke synes at være forbundet med alvorlige bivirkninger.



Heroverfor står brugen af antipsykotisk medicin, som er kontroversiel. Således advarer de amerikanske myndigheder om, at behandlingen af ældre patienter er forbundet med øget risiko for åreforkalkning og dødsfald.



- Som regel vil vi mene, at myndighederne kræver to positive studier for at understøtte en godkendelse, men vi bemærker, at tvetydige studieresultater er almindelige i CNS-indikationer (sygdomme i centralnervesystemet, red,). Desuden er ingen lægemidler godkendt til behandling af agitation som led i demens på trods af den udbredte brug af antipsykotisk medicin, skriver Jefferies.



RETFÆRDIG KURSREAKTION



Børshuset estimerer, at salget af Rexulti til agitation i demens-patienter har potentiale til på sigt at nå op på 1,2 mia. dollar på årsbasis.



På aktiemarkedet falder Lundbeck med 4,7 pct. til 339,20 kr.



- Succes var i vores øjne allerede indregnet i aktiekursen, og således retfærdiggør det tvetydige resultat svagheden (i aktien), skriver Jefferies.



Cirka 50 pct. af Alzheimers-patienterne lider af agitation. Symptomerne er blandt andet vandren, rastløshed, følelsesmæssigt stress, aggressiv adfærd og irritabilitet.



/ritzau/FINANS