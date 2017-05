Vestas-optakt: Stærk fremgang i vente i normalt stille kvartal

Mio. euro Q1 17(e) Q1 16 FY 17(e) FY 16 Omsætning 1784 1464 10.100 10.237 - heraf service 329 299 1453 1309 Bruttomargin (i %) 17,9 16,9 20,8 20,8 EBIT f.s.p 161 85 1364 1421 EBIT-margin (i %) 9 5,8 13,4 13,9 Resultat før skat 145 46 1304 1287 Resultat efter skat 106 35 978 965 Frie pengestrømme -150 -296 803 1364 Ordreindgang (i MW) 1953 2403 9169 10.494

Årets første måneder er traditionelt relativt afdæmpede for vindmølleproducenterne, og det ventes det også at have været for Vestas, som fredag kommer med regnskab for årets første tre måneder.Sæsonpåvirkningen til trods ventes regnskabet dog at vise en stor stigning i omsætningen og en rekordhøj indtjening for et første kvartal."Vestas har fået en god start på året med forventede overleveringer på 1,8 gigawatt i første kvartal 2017 - et rekordhøjt niveau i et første kvartal," skriver aktieanalytiker Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank i et notat.For hele året regner hun dog med, at Vestas kommer helt op på 9,5 gigawatt, hvilket understreger, at det særligt er i årets efterfølgende kvartaler, at leveringerne ventes at tage fart.Janne Vincent forventer, at første kvartal er blevet styrket af overleveringen af PTC-kvalificerede komponenter samt vindmøller til den 310 megawatt store Lake Turkana-vindmøllepark i Kenya, hvor installationen af 365 vindmøller blev færdiggjort i marts.Hvis estimatet fra Jyske Bank-analytikeren holder stik, vil antallet af overleverede megawatt dermed være steget næsten 50 pct. på årsbasis."Dette burde gøre Vestas i stand til at præsentere en rekordhøj indtjening i et ellers sæsonmæssigt svagt første kvartal. Vi vurderer derfor, at Vestas er kommet godt fra start i år med mulighed for en positiv overraskelse, når selskabet aflægger regnskab," skriver Janne Vincent Kjær.Hun estimerer et ebit-resultat i kvartalet på 194 mio. euro, hvilket er et stykke over konsensusforventningerne.Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates, der har spurgt 12 analytikere, er konsensus for ebit før særlige poster et overskud på 161 mio. euro, hvilket vil være knapt en fordobling fra 85 mio. euro i samme periode sidste år.Omsætningen ventes endvidere at lande i niveauet 1784 mio. euro ifølge medianen af estimaterne mod 1464 mio. euro i første kvartal sidste år, mens nettoresultatet estimeres til næsten at være blevet tredoblet til 106 mio. euro fra 35 mio. euro.Der vil ved regnskabsaflæggelsen desuden være stor fokus på ordreudviklingen."Vi betragter ordreindgangen i første kvartal 2017 som solid – men ikke overdrevet stærk," skriver aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank i et notat.Han estimerer ordrer i kvartalet på cirka 1900 megawatt inklusive uannoncerede ordrer på 500-600 megawatt. Konsensus ligger ifølge Ritzau Estimates til sammenligning på 1953 megawatt.I kvartalet annoncerede Vestas 796 megawatt til det amerikanske marked, som dermed fortsætter med at udgøre en stor del af selskabets samlede ordreindgang."De store amerikanske ordrer i kvartalet understreger efter vores vurdering, at der også i de næste kvartaler kan forventes en massiv ordreindgang fra USA til opstilling i årene frem mod 2020," skriver Jacob Pedersen.Ordreudviklingen gennem 2016 og i første kvartal 2017 giver ifølge Janne Vincent Kjær en god sigtbarhed for 2017."Vores gennemgang af de annoncerede ordrer viser, at Vestas har sikret ordrer med en samlet kapacitet på 6,0 gigawatt til levering i 2017, hvilket svarer til 63 pct. af vores helårsestimat. Vestas er dermed godt på vej til at sikre aktiviteten for 2017 med den lave ende af guidance-intervallet sikret ved udgangen af første kvartal 2017," skriver analytikeren.Vestas' forventninger til hele året er en omsætning på 9,25-10,25 mia. euro og et ebit-margin på 12-14 pct. Til sammenligning regner analytikerne forud for regnskabet med, at selskabet i 2017 når en omsætning på 10,1 mia. euro og en ebit-margin på 13,4 pct.Analytikernes forventninger til Vestas' regnskab for første kvartal af 2017:(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til 13 analytikere.Af de 12 analytikere, som har oplyst deres anbefaling, anbefaler 11 "køb/akkumuler", mens de resterende to anbefaler "hold/neutral".Det gennemsnitlige kursmål blandt ti analytikere lyder på 632 kr.Regnskabet offentliggøres fredag 5. maj omkring klokken 8.30./ritzau/FINANS