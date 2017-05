Google og Facebook dominerer global reklameindtjening

Relateret indhold Artikler

Google og Facebook indkasserer sammenlagt en femtedel af den globale, online reklameomsætning. De to selskaber har fordoblet deres indtjening på fem år. Internettet har overtage fjernsynet som verdens største reklamemedie.



Det skriver The Guardian.



Google, der er ejet af Alphabet, er klart verdens største medieejer og omsatte i 2016 for 79,4 mia. dollar fra reklamer. Det er tre gange så meget som Facebook.



Trods Googles store markedsandel oplever selskabet i stigende grad, at store annoncører boykotter selskabet. Det gælder den britiske regering, Marks & Spencer og McDonalds, der oplevede, at deres reklamer blev vist side om side med annoncer forbundet med religiøs ekstremisme.



De fleste medieejere er amerikanske. Dette skyldes, at USA har det største reklamemarked, at amerikanske selskaber har investeret i at nå udlandet samt innovationer fra Silicon Valley, der har sat skub på mulighederne for internetannoncer, skriver avisen.



