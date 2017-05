Ambu opjusterer forventningerne efter stærkt kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ambu Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Ambu

Opdateret klokken 08:26 - Ambu landede et godt resultat i andet kvartal og opjusterer forventningerne til hele regnskabsåret 2016/17.



Det fremgår af regnskabet fra selskabet.



Omsætningen i andet kvartal (kalenderårets første, red.) blev 613 mio. kr., hvilket svarer til en en vækst på 14 pct. i lokal valuta og 15 pct. i danske kroner, da omsætningen i samme periode året før var 532 mio. kr.



For halvåret blev væksten 13 pct. i såvel danske kroner som lokal valuta.



- For andet kvartal bidrog forretningsområdet Anaesthesia med 20 pct. vækst og PMD (Patient Monitoring & Diagnostics) med 4 pct. opgjort i lokal valuta. For halvåret har væksten været 19 pct. i Anaesthesia og 2 pct. i PMD, oplyser Ambu.



Fordelt på regioner tegner Europa sig for en vækst på 16 pct., Nordamerika for 10 pct. og Resten af Verden for 19 pct. For halvåret er væksten på 11 pct. i Europa, 11 pct. i Nordamerika og 26 pct. i Resten af Verden.



For kvartalet blev bruttomarginen 55,6 pct. mod 52,4 pct., mens marginen for halvåret steg til 54,8 pct. fra 52,5 pct.



- Forbedringen skyldes et mere profitabelt produktmiks og øget effektivitet i produktionen, forklarer Ambu.



Driftsoverskuddet (EBIT) steg til 121 mio. kr. fra 85 mio. kr. med en EBIT-margin på 19,7 pct. mod 16,0 pct., svarende til en forbedring af EBIT med 42 pct. For halvåret blev EBIT 186 mio. kr. fra 131 mio. kr. og EBIT-marginen steg til 16,5 pct. fra 13,2 pct.



OPJUSTERING



Ambu opjusterer forventningerne til 2016/17 og venter nu en organisk vækst opgjort i lokal valuta i niveauet 12-14 pct., en EBIT-margin opgjort i danske kroner i niveauet 19 pct. og frie pengestrømme i niveauet 250-275 mio. kr.



Tidligere ventede Ambu en organisk vækst opgjort i lokal valuta i niveauet 9-11 pct., en EBIT-margin opgjort i danske kroner i niveauet 18 pct. og frie pengestrømme i niveauet 200 mio. kr.



/ritzau/FINANS





