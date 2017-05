Nykredit: Lidt konservativ DSV-opjustering efter stærkt kvartal

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Transport- og logistikselskabet DSV overraskede klart positivt på de overordnede linjer i sit regnskab for første kvartal, hvor der var pæn vækst og marginer, der umiddelbart er bedre end konkurrenternes.



Til gengæld er den opjustering, der følger de flotte resultater, en smule forsigtig.



Sådan lyder vurderingen fra Ricky S. Rasmussen, der er aktieanalytiker hos Nykredit.



- Det er klart et resultat til den positive side i forhold til markedets forventninger. Det ser super godt ud på faktisk alle divisioner, siger han til Ritzau Finans.



- Opjusteringen, synes jeg, er en lille smule konservativ. Der er en ejendomsgevinst på 125 mio. kr., som selvfølgelig trækker op, men selv renset for den er EBIT før særlige poster omkring 50 mio. kr. bedre end analytikernes forventninger. Men det er også tidligt på sæsonen, og påsken har ligget i andet kvartal, og vi ved ikke, hvor meget det har spillet ind. Så DSV slår nok bare ikke et større brød op, end det er sikker på at kunne bage, fortsætter han.



/ritzau/FINANS