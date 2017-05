Alm. Brand begrænser adgang til nyt investeringsprodukt

Relateret indhold Artikler

Alm. Brands nye investeringsprodukt, Index Plus, har fået en varm modtagelse blandt finanskoncernens kunder, men for nuværende er det kun velhaverkunderne, der har adgang til produktet. Det skriver Jylllands-Posten Erhverv & Økonomi.



Årsagen er, at indeksfonde - ETF'ere, som udgør en vigtig rolle i Index Plus, bliver beskattet anderledes end andre danske investeringsfonde, og for at undgå, at folk blev fanget i de anderledes skatteregler, har Alm. Brand begrænset adgangen til produktet til kunder med mere end 2 mio. kr. på investeringskontoen.



"Vi har fået flere henvendelser fra folk, som gerne vil have os til at lukke produktet op for kunder, som har mindre end 2 mio. kr. Det kigger vi på, men vi skal først finde en måde at håndtere især det skattemæssige aspekt for kunderne," siger Alm. Brands investeringsdirektør, Jacques Skovgaard, til Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi.



Produktet Index Plus bygger på både aktiv og passiv forvaltning, men i stedet for enkeltaktier købes både aktier og obligationer via ETF'ere.



/ritzau/FINANS