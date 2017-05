STG: Rob Zwarts udtræder som ventet af direktionen

Relateret indhold Artikler

Rob Zwarts er 1. maj fratrådt som Executive Vice President Special Projects og udtrådt af direktionen for Scandinavian Tobacco Group.



Det oplyser selskabet.



"Rob Zwarts, der nærmer sig pensionsalderen, vil frem til maj 2018 stå til rådighed for selskabet som ansat ad hoc rådgiver," skriver selskabet, der fremhæver, at planen for Rob Zwarts pensionering svarer til det, der blev bekendtgjort i forbindelse med udbuddet af aktier i Scandinavian Tobacco Group i februar sidste år.



Scandinavian Tobacco Group oplyser samtidig, at man per 1. maj har ansat Hanne Berg som Chief HR Officer & Senior Vice President.



Hanne Berg bliver medlem af koncernledelsen og har en kandidatgrad i virksomhedsledelse og jura fra Handelshøjskolen i Aarhus. Hun har i de seneste 10 år været ansat i Lego i forskellige HR stillinger, senest som Vice President.



/ritzau/FINANS