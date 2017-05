Twitter og Bloomberg Media går i luften med nyhedskanal

Relateret indhold Artikler

Det sociale medie Twitter vil lancere en nyhedskanal, der skal streame døgnet rundt.



Det sker i en stor satsning på at udvide firmaets videoplatform.



Kanalen skal blive til i samarbejde med Bloomberg Media, oplyser de to firmaer.



Den nye kanal skal "kombinere Bloombergs globale redaktions- og nyhedskræfter med Twitters digitale styrke", står der i en fælles pressemeddelelse.



"Nutidens globale forbruger af nyheder vil have mere end det, der er tilgængeligt lige nu," siger Justin Smith, administrerende direktør for Bloomberg, i pressemeddelelsen.



Kanalen vil gå i luften senere i 2017.



Den skal delvist have brugergenereret indhold fra Twitter. Indholdet vil blive verificeret af Bloombergs redaktører.



Den vil dog også indeholde direkte reportager fra Bloombergs journalister.



"Med dette nye netværk vil vi genopfinde den digitale oplevelse med breaking news," siger Justin Smith.



Smith siger til The Wall Street Journal, at den nye kanal vil "fokusere på de vigtigste nyheder for et intelligent publikum verden over."



"Vores nyhedsstrøm vil også have et bredere fokus end vores nuværende medie," siger Justin Smith.



De økonomiske detaljer omkring samarbejdet er ikke blevet fremlagt.



Twitters aktier steg med 6,4 pct. efter nyheden.



Ved lukning lå de på 17,53 dollar, hvilket er det højeste siden februar.



Twitter har i længere tid forsøgt at udvide sit forretningsområde og lokke flere brugere til.



Antallet af brugere vokser stadig på Twitter, men det sker i et langsommere tempo, end det er tilfældet hos rivalerne.



I samme åndedrag vil Twitter også senere på året sende fra den kvindelige basketball-liga WNBA, streame udvalgte koncerter og sende et nyt program lavet af netmediet BuzzFeed.



Twitter har tidligere vist blandt andet amerikansk fodbold fra ligaen NFL.



/ritzau/AFP