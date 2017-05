Amerikanske Plantronics, der konkurrerer med GN Audio inden for headsets, formåede hverken at leve op til sine egne eller aktiemarkedets salgsforventninger i de første tre måneder af 2017.



Plantronics havde i selskabets fjerde kvartal, der løb til og med udgangen af marts, et salg på 209 mio. dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet en omsætning på 215,6 mio. dollar.



Toplinjen er også lavere end ventet fra selskabet selv, da ledelsen havde sigtet efter et salg på 213-223 mio. dollar i perioden.



Sammenlignet med samme periode af 2016 er omsætningen faldet 0,4 pct., fremgår det af Plantronics regnskab.



Til gengæld var resultaterne bedre, når man kommer længere ned i tallene, da Plantronics kunne fremvise et justeret overskud per aktie på 0,81 dollar mod et estimat på 0,70 dollar og 0,64 dollar i samme periode af 2016.



Hvordan det går hos rivalen GN Group, får man et indblik i på torsdag, når det danske selskab er på banen med sit regnskab for første kvartal.



I forretningsdivisionen GN Audio venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates en stigning i salget til 816 mio. kr. fra 720 mio. kr. i samme periode året før, mens driftsoverskuddet før særlige poster ses stige til 107 mio. kr. 90 mio. kr.



/ritzau/FINANS