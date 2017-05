H&M på vej med nye butikker i Danmark

Svenske H&M storsælger til danskerne og vil sælge endnu mere i 2017. Der bliver åbnet butikker i flere nye byer. En af dem har været på H&M's danske direktørs ønskeliste i årevis.



Sidste år omsatte H&M i Danmark, der også ejer brands som Monki og Cos, for 3,1 milliarder danske kroner via selskabets 102 butikker. En vækst på 100 millioner kroner.



- Vi har lige åbnet vores tredje butik i Esbjerg her i april, og så kommer vi til at åbne butikker i Middelfart, Køge og Vanløse senere i år.



- Køge har været et ønske i 20 år eller mere. Men vi har simpelthen ikke fundet de rigtige lokaler. Det har vi fået nu, så det glæder vi os rigtigt meget til, siger direktør for H&M i Danmark, Christel Friis-Mikkelsen.



De seneste år har H&M testet, hvor stor en by skal være for at kunne bære en H&M-butik. Det har ført til nye butikker.



- Vi er nede på 10.000 til 12.000 indbyggere nu i by og omegn. Vi er i byer som Nakskov, Nyborg og Tønder, hvor vi faktisk har en rigtig fin forretning.



- Det er mindre byer, men det giver altså ganske fin mening for os. Hvor mange flere, der vil komme til, ved vi ikke endnu, siger Christel Friis-Mikkelsen, der kun har få mørke pletter på Danmarkskortet tilbage.



Ud over nye butikker satser H&M på også at sælge ting som håndklæder, sengetøj og andre ting til hjemmet. Her skal kæden kæmpe med giganter som Ikea og Jysk.



- Det ser vi et stort vækstpotentiale i. Vi startede i det små, men er nu kommet på plads. Så nu udvider vi i mange byer.



- Vi skal konkurrere med store spillere, men jo tættere vi ligger på de andre, jo bedre går det. Så det kan vi godt, siger Christel Friis-Mikkelsen.



Samlet betyder det, at H&M forventer at fortsætte sin vækst i Danmark, selv om konkurrencen er hård og mange faktorer spiller ind.



- Konkurrencen er benhård, så hvis vi ikke hele tiden opgraderer vores butikker, bliver vi kørt over.



- Og tøj er en ferskvare som frugt og grønt. Vi skal have det solgt, så det er afgørende, at vi har gode kollektioner. Og så skal vi også gerne have lidt held med vejret, afslutter Christen Friis-Mikkelsen.



/ritzau/