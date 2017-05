MHI Vestas-topchef: Intet teknisk i vejen for endnu større møller

Der kan sagtens være meget større havvindmøller på vej fra MHI Vestas og konkurrenterne i de kommende år. Det kræver bare, at der er nok politisk sikkerhed for investeringerne og et stort nok marked til, at produktionen kan løbe rundt.



Det siger Jens Tommerup, direktør for joint venture-selskabet MHI Vestas, i et interview med Energiwatch. Det kommer oven på udmeldinger fra eksempelvis Dong, der er den største køber af havmøller, om en forventning om møllestørrelser på 13 til 15 megawatt (MW) inden for syv år.



Til sammenligning er den største vindmølle på markedet lige nu MHI Vestas' 9 MW-tilbud.



- Ud fra et teknologisk perspektiv ser vi ingen problemer med at lave en større mølle. Men det kommer til at afhænge af størrelsen på markedet, af visibiliteten og af samarbejdet med vores klienter. For alle nye teknologier bør udvikles i samarbejde med andre, så vi sikrer os, at det er den rette teknologi, der driver hele industriens agenda, siger Jens Tommerup til Energiwatch.



Direktøren understreger, at der er brug for forpligtelser fra de forskellige regeringers side, og han afviser at sætte hverken årstal eller megawatt-mål på MHI Vestas' udviklingsplaner.



MHI Vestas er ejet 50 pct. af Vestas og 50 pct. af japanske Mitsubishi Heavy Industries.



/ritzau/FINANS