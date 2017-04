Staten hyrer storbank til at udtænke Postnord-muligheder

Relateret indhold Artikler

Den dansk-svenske postfusion, Postnord, er under pres. På baggrund af de svenske medejeres utilfredshed, har den danske stat hyret den britiske bank Rothschild til at analysere fremtidige muligheder, der kan omfatte en opsplitning.



Det skriver Berlingske Business.



Den danske del af Postnord hiver resten af Postnord ned, hvilket skaber utilfredshed hos den svenske stat. Svenskerne ønsker som storaktionær at splitte selskabet i to nationale selskaber.



- En opsplitning er nu klart et meget muligt scenarie, som den danske stat er nødt til at overveje, fordi svenskerne presser hårdt på for at slippe af med den danske del, siger en kilde centralt placeret med kendskab til processen ifølge Berlingske Business.



Tidligere var Nordea hyret til at analysere mulighederne for en kapitaltilførsel.



/ritzau/FINANS