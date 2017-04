Kinesisk udfordrer til Airbus og Boeing på vej i luften

Relateret indhold Artikler

Det kinesisk-producerede fly Comac C919, der skal konkurrere med Airbus og Boeing, er på vej mod første testflyvning. Det skriver Financial Times.



30 år efter, at Kinas sidste forsøg på at bygge et fly til civil luftfart faldt fra hinanden, ser planen om at gøre Kina til en luftfartsnation nu igen ud til at være på skinner. Planen er at lancere en konkurrent til kortdistancefly fra Airbus og Boeing til det store hjemlige marked, der forventes at overhale det amerikanske som verdens største af slagsen i 2024.



Flyet bygges af det statsejede selskab Comac, som tidligere var en del af Kinas militære flyindustri, men blev udskilt i 2008. En række af flyets vigtige dele importeres fra vestlige selskaber som GE, Safran og Honeywell.



Vejen fra testflyvning til masseproduktion, der forventes at starte fra 2019, kan dog godt gå hen og blive turbulent, mener flere eksperter. Det kan blandt andet blive en udfordring at få europæiske og amerikanske tilladelser til at operere på internationale ruter.



"At søge certificering fra Europa for Comac ville være et markant skridt, da det betyder, at de er villige til at åbne deres bøger for os og lære om hullerne i deres processer," siger en europæisk embedsmand på luftfartsområdet til Financial Times.



/ritzau/FINANS