Populær Netflix-serie stjålet: Hacker kræver løsesum

En hacker påstår at have stjålet den kommende sæson af Netflix' populære fængselsserie, Orange Is The New Black.



Han truer med at lække samtlige afsnit på nettet før sæsonpremieren, med mindre streamingtjenesten betaler ham en løsesum. Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge The Guardian.



Hackeren, som opererer under navnet The Dark Overlord, har angiveligt allerede lagt den første episode op på en hjemmeside, der deler ulovlige filer.



Det er dog ikke lykkedes AP at bekræfte oplysningen.



De nye afsnit skal efter planen frigives 9. juni på Netflix.



Netflix bekræfter brud af en art



Netflix har bekræftet, at en mindre forhandler, som arbejder med flere store tv-producenter, har været udsat for et brud af en art.



Selskabet betegner det som en "igangværende situation", der bliver efterforsket af FBI og andre amerikanske myndigheder.



I brevet, hvor The Dark Overlord kræver sin løsesum, hævder han at have stjålet flere serier fra andre filmselskaber ved at bryde ind i ét selskab.



De serier har hackeren også truet med at frigive, med mindre han får en "beskeden" løsesum.



Netflix regner med, at Orange Is The New Black kan skaffe 3,2 millioner ekstra abonnenter fra april og frem mod juni.



/ritzau/