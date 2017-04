Mistanke om gæring: Coop trækker 12 ton ketchup tilbage

Omkring 12.000 kilo tomatketchup trækkes tilbage på grund af risiko for gæring.



Det oplyser kvalitetschef i Coop, Malene Teller Blume.



Der er tale om Coop Tomat ketchup og X-tra Tomat Ketchup i flasker med et kilo.



Produktet fjernes derfor fra butikkerne, og forbrugere opfordres til at smide ketchuppen ud.



Ifølge Malene Teller Blume udgør de 12 ton ketchup cirka halvdelen af den ketchup af de to mærker, som Coop har fået leveret de seneste to måneder.



- Man kan kassere produktet med det samme eller gå ned i butikken og få penge tilbage, siger kvalitetschefen.



Ketchuppen er solgt i alle Coops butikker. Det vil sige Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Dagli/LokalBrugsen, Fakta og på Coop.dk/mad.



Malene Teller Blume oplyser, at gæringen gør ketchuppen uegnet at spise, men at man ikke bliver syg, hvis man spiser det.



- Det er ikke sundhedsfagligt, men det er uegnet som menneskeføde, fordi det gærer op, og der kommer syre i produktet. Vi har heller ikke haft mange kundehenvendelser på det.



- Men vi trækker det for en sikkerheds skyld, siger hun.



Hun oplyser, at det var leverandøren, som gjorde Coop opmærksomme på problemet.



Det er flasker fra bestemte datoer, som er i risiko for gæring.



Coop Tomat ketchup har bedst før datoerne: 15. juli 2018, 1. august 2018, 11. august 2018, 3. september 2018, 7. september 2018 og 8. september 2018. Den har EAN-nummer 7340011435723.



X-tra Tomat ketchup har bedst før datoerne: 14. juli 2018, 10. august 2018, 18. august 2018 og 21. august 2018. EAN-nummeret til denne ketchup er 7340011340065.



Begge typer ketchup er produceret i Tyrkiet.



/ritzau/