ISS gennemfører køb af amerikansk cateringfirma

Den danske servicekoncern ISS har gennemført overtagelsen af det amerikanske cateringfirma Guckenheimer, skriver ISS i en meddelelse.



Opkøbet blev meddelt tidligere på måneden med prisen 1549 mio. kr. på gældfri basis. Det ændrer ikke ved ISS' finansielle forventninger til 2017.



- Dette er et meget vigtigt opkøb for ISS. Vores nordamerikanske forretning vokser i øjeblikkeligt med 50 pct., og vi udvider vores globale fødevare- og cateringforretning med 20 pct. Vi begynder nu processen med at gøre Guckenheimer til en del af ISS-familien, siger ISS' topchef, Jeff Gravenhorst, i meddelelsen.



/ritzau/FINANS