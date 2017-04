Novo Nordisk slår Nets som mest stigende aktie i april

Med en stigning på godt 13 pct. slår Novo Nordisk Nets på målstregen i kapløbet om at blive månedens mest stigende aktie i eliteindekset C20 Cap.



Forklaringen på Novo-aktiens løft skal findes i udlandet, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.



- En væsentlig del af kursstigningen er blandt andet sket på baggrund af et regnskab fra den amerikanske konkurrent Eli Lilly, som lover godt for Novo Nordisk. Det har skabt en vis optimisme hos investorerne frem mod regnskabet for første kvartal fra Novo Nordisk i næste uge, lyder det fra Mikkel Duus-Hansen.



- Desuden er aktien understøttet af en attraktiv prisfastsættelse i forhold til andre aktier inden for medicinalindustrien, hvilket er udtryk for, at investorerne har mistet noget tillid til vækstpotentialet i Novo Nordisk. Derfor kan selv mindre positive nyheder fra konkurrenter være en katalysator for kursstigninger, fortsætter han.



Mikkel Duus-Hansen kalder det samtidig lidt af et mysterium, at Nets-aktien havde så meget medvind i april. Nets-aktien er steget omkring 12 pct. i månedens løb.



- Der er ingen åbenlyse forklaringer. Men et længerevarende kursfald siden børsintroduktionen sidste år - til trods for at Nets har levet op til selskabets egne forventninger - har gjort aktien attraktiv i forhold til andre aktier i branchen og tilsyneladende vækket en købsinteresse hos investorerne, siger aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen.



Blot en enkelt aktie i C20 Cap endte med et fald i april på godt 4 pct. Aktien er samtidig den eneste C20-aktie, der er faldet i løbet af i år.



- Aktiekursen har oplevet store udsving i denne måned drevet af nervøse investorer op til kvartalsregnskabet 9. maj. En nedjustering af kursmålet til 850 kr. fra 1200 kr. og anbefaling fra "køb" til "hold" af investeringsbanken Carnegie satte for alvor gang i nervøsiteten og et markant kursfald, forklarer Mikkel Duus-Hansen.



Pandora slog siden fast, at selskabet fastholder sine forventninger til 2017, og kursen er siden steget - men ikke nok til at forhindre sidstepladsen.



/ritzau/FINANS