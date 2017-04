Aktier/Nordea: Europa vil slå stærke regnskaber fra USA

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordea

Regnskabssæsonen, der buldrer af sted i USA, har i disse dage budt på flere flotte regnskaber med tocifret vækst i indtjeningen.



Men bare vent: Europa bliver endnu bedre, spår seniorstrateg i Nordea Morten Hessner.



- Hvis man som investor synes, at de amerikanske selskabers regnskaber er solide og flotte med indtjeningsvækst på omkring 10 pct., så kan man godt begynde at glæde sig til de europæiske.



- Her forventer vi en vækst i indtjeningen på 15 pct. - og den første bølge af regnskaber har været rigtig god, siger Morten Hessner i en kommentar.



Omkring en tredjedel af selskaberne i det europæiske aktieindeks Stoxx 600 har allerede fremlagt deres regnskaber for første kvartal 2017, og indtil videre er der positive takter at spore. Nordea venter, at indtjeningen generelt i de europæiske selskaber vil stige med 15 pct. i forhold til første kvartal sidste år.



Morten Hessner oplever, at der er en stigende interesse for netop europæiske aktier fra de globale investorer, og sammen med gode kvartalsregnskaber for første kvartal kan det være med til at skubbe aktierne frem i den kommende tid.



- De første indikationer fra den europæiske regnskabssæson i forhold til den amerikanske er, at aktierne i Europa i højere grad end i USA bliver belønnet ved gode regnskaber. Det skyldes selvfølgelig dels de gode tal, men også at vi generelt har set et inflow i Europa den seneste tid, der understøtter udviklingen, siger Morten Hessner.



- Makromomentum i euroområdet er desuden stærkt lige nu, og den politiske risiko er aftaget efter første runde af det franske præsidentvalg i søndags. Det peger også på, at europæiske aktier vil klare sig godt i den kommende tid, fortsætter Morten Hessner.



Nordea anbefaler sine investorer at have en overvægt af europæiske aktier i deres portefølje, og samtidig anbefaler banken en overvægt af cykliske aktier.



Ifølge Morten Hessner har cykliske sektorer indtil videre også præsteret bedre - en indtjeningsvækst per aktie på 31 pct. - mod defensive sektorers fremgang på 7 pct.



/ritzau/FINANS