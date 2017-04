Novozymes: Direktør udnytter optioner og scorer næsten 2 mio. kr.

Tina Sejersgård Fanø, der er en del af koncernledelsen i Novozymes som direktør for forretningsområderne Landbrug og Bioenergi, har udnyttet en stor bunke aktieoptioner.



Hun har betalt 2,7 mio. kr. for at købe 15.609 aktier til en gennemsnitskurs på 172,60 kr., oplyser Novozymes i en meddelelse til fondsbørsen.



Det er på papiret en god forretning, da aktierne med fredagens kurs har en værdi af 4,6 mio. kr. Dermed har direktøren sikret en urealiseret gevinst på 1,9 mio. kr.



/ritzau/FINANS