Genmab: Darzalex får udvidet markedsføringstilladelse i Europa

Genmabs amerikanske partner Janssen har fået udvidet markedsføringstilladelsen til kræftmidlet Darzalex i Europa.



Lægemidlet er nu også godkendt som andenbehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlerne Revlimid eller Velcade og hormonpræparatet Dexamethason, oplyser Genmab i en fondsbørsmeddelelse.



Det danske biotekselskab vil modtage en milepælsbetaling på 48 mio. dollar, eller 327 mio. kr., så snart Janssen bogfører det første kommercielle salg til patientgruppen.



- Salget ventes at opstå hurtigt efter godkendelsen, skriver Genmab, der allerede har taget højde for betalingen i sine senest offentliggjorte forventninger til 2017.



Darzalex er i forvejen godkendt i Europa til patienter, der har modtaget mindst tre tidligere behandlingsforløb.



Den nye udvidede markedsføringsføringstilladelse følger en positiv anbefaling i februar fra Udvalget for humanmedicinske lægemidler (CHMP) ved Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)



/ritzau/FINANS