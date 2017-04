Mærsk-rivalen Orient Overseas Container Line, OOCL, har flyttet flere containere i første kvartal, men priserne har været en anelse under pres i starten af året.



Rederiet havde i første kvartal en vækst i volumenerne på 7 pct., da det flyttede 1,47 mio. tyvefodscontainere (teu) til en samlet omsætning på 1,19 mia. dollar.



Toplinjen er steget med 6,4 pct. i forhold til samme periode året før, viser en handelsopdatering fra det Hongkong-baserede containerrederi.



OOCL, der ifølge analysehuset Alphaliner er verdens syvendestørste af sin slags, skriver, at omsætningen per tyvefodscontainer faldt med 0,6 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode i 2016.



Den største vækst var på ruterne mellem Asien og USA samt Asien og Europa, hvor rederiet flyttede henholdsvis 20,1 pct. og 17,6 pct. flere containere.



Til gengæld faldt mængderne 1,6 pct. på ruterne mellem Asien og Australien samt internt i Asien.



Mærsk kommer med regnskab for første kvartal 9. maj.



/ritzau/FINANS