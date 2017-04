Sydbank: Hamburg Süd er absolut ikke et røverkøb for Mærsk

Hvis købsprisen på rederiet Hamburg Süd skal give mening for Maersk Line, forudsætter det, at Hamburg Süd er blandt de mest veldrevede, små containerrederier.



Det vurderer Morten Imsgard, der er senioranalytiker ved Sydbank.



- Det ligner ikke umiddelbart et røverkøb. Hvis man skalerede Maersk Line ned til Hamburg Süds størrelse og antog, at det var lige så veldrevet og havde en vis indtjeningsevne, så ville man nok nå frem til cirka en pris på 4 mia. dollar, der svarer til 3,7 mia. euro. Men det har jeg svært ved at tro på, siger Morten Imsgard.



Man ved ikke, hvordan indtjeningsevnen er i Hamburg Süd, da selskabet har været privatejet længe, og det aldrig har indikeret, hvor lønsom forretningen er. Kigger man blot på synergieffekterne ved Mærsks opkøb, er købsprisen stadig mindst ti gange højere end det årlige beløb.



- Der skal være positiv indtjening i Hamburg Süd allerede i dag, for at man kan forsvare den pris. For Mærsk begynder den virkelige eksamen nu. De skal vise, at de kan integrere opkøbet uden at miste kunder i svinget. Umiddelbart er der ikke plads til at smide noget på gulvet i integrationsprocessen, siger Morten Imsgard.



Købet ventes først at være helt på plads ved udgangen af 2017, når alle myndighedsgodkendelser er i hus, og det påvirker derfor ikke årets forventninger i A.P. Møller-Mærsk. Rederiet lover at offentliggøre flere detaljer om integrationen af opkøbet, når handlen gennemføres.



