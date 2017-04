Dybe vanskeligheder hos olieleverandør fra Esbjerg: Tabt en kvart mia på tre år

Den esbjergensiske offshoreleverandør Semco Maritime står i gevaldige vanskeligheder med større og større underskud, en faldende omsætning og fyringsrunder på arbejdspladsen.Et netop offentliggjort regnskab for 2016 afslører et underskud på bundlinjen på 127,5 mio. kr. i 2016.I 2015 var underskuddet 85,2 mio. kr. og i 2014 65,3 mio. kr. Dermed er der tabt over en kvart mia. kr. de seneste tre år.Resultatet for 2016 bliver da i årsrapporten også betegnet "meget utilfredsstillende". Det er den faldende oliepris, som giver færre investeringer i sektoren og dermed mindre at lave for Semco, der bl.a. laver service til olie- og borearbejde i Nordsøen."Olieprisen har siden 2014 år påvirket hele olie- og gassektoren markant og medført betydelig tilbageholdenhed i forhold til investeringer i nye projekter og vedligeholdelse," udtaler adm. direktør Steen Brødbæk i en pressemeddelelse og fortsætter:"Vi har i 2016 løbende tilpasset koncernen til det lavere aktivitetsniveau og været nødt til at sige farvel til yderligere 250 gode medarbejdere i årets løb."Omsætningen i Semco i 2016 lyder på 1,6 mia. kr. I 2012 var den godt 2,4 mia. kr., så der er skrællet 800 mio. kr. væk på den konto på få år.Semco har dog også aktiviteter med havvindparker, som afhjælper en smule på forretningen."Omsætningsfaldet på 8 pct. i 2016 var mindre end året før, og den positive udvikling i forretningsområderne Offshore Wind og Renewables medvirkede til at afbøde den negative effekt fra olie- og gasaktiviteterne," skriver man i pressemeddelelsen.Strategien er da også at gøre sig mindre afhængig af olieindustrien og i højere grad bruge kompetencerne inden for havvindmøller og andre former for vedvarende energi.Det er blandt andet til det formål, at der i 2016 blev tilført 150 friske millioner i kapital fra ejeren i form af Obel-familien.