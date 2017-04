Relateret indhold Artikler

Prisen, A.P. Møller-Mærsk betaler for det tyske rederi Hamburg Süd ligner umiddelbart, at den ligger i den høje ende af, hvad der i forvejen var ventet i markedet.



Det siger aktieanalytiker Frans Høyer fra Jyske Bank - med det forbehold, at Mærsk-gruppen ikke har lagt særligt mange detaljer ud om købet.



Købsprisen er sat til 3,7 mia. euro på gældfri basis, hvilket ved dagens kurser svarer til 4 mia. dollar eller 27,5 mia. kr.



- Det er ikke helt overskueligt endnu, for vi mangler at få noget mere at vide, men jeg tror, at det ligger i den høje ende af, hvad folk ellers havde regnet med som rimeligt for den forretning, siger Frans Høyer til Ritzau Finans.



- Vi mangler at se, hvad Hamburg Süd i dag tjener, så det er svært at regne ud, hvad det store billede er, tilføjer analytikeren.



Hamburg Süd er verdens 10.-største containerrederi og skal nu integreres i verdens største af slagsen, Maersk Line. Når det sker, venter Mærsk at spare mellem 350 og 400 mio. dollar (2,40 til 2,75 mia. kr.) om året fra synergieffekter med start i 2019. Købsprisen er altså 10-11 gange så høj som de besparelser.



Mærsk nævner selv, at besparelserne primært skal findes via optimerede netværk og bedre udnyttelse af containerhavnene i APM Terminals, som også er en del af det lyseblå konglomerat.



Men der kan være potentiale for flere besparelser, blandt andet ved at slå administration og salg i de to rederier sammen, påpeger Frans Høyer.



- Det er sikkert ikke sådan, at Mærsk i dag har meldt et højt besparelsestal ud, hvor der er risiko for, at de må komme tilbage og sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Det her kommer primært fra netværksudnyttelse, og der nævnes ikke noget med at lukke ting ned i Hamburg Süd, men på sigt må man tro, at der også ligger nogle mulige omkostningsbesparelser af den art, vurderer Jyske Banks analytiker.



Uanset, at købsprisen måske af mange iagttagere og analytikere vil blive vurderet til at være i den høje end, tror Frans Høyer ikke, at nyheden vil påvirke Mærsks aktiekurs synderligt fredag, da der i det store hele ikke er tale om svimlende beløb.



Købet ventes først at være helt på plads ved udgangen af 2017, når alle myndighedsgodkendelser er i hus, og det påvirker derfor ikke årets forventninger i A.P. Møller-Mærsk. Rederiet lover at offentliggøre flere detaljer om integrationen af opkøbet, når handelen gennemføres.



