Kriseramte PostNord har gjort regnskabet op efter årets første tre måneder.



Postvæsnets danske del - PostNord Danmark - fik et negativt driftsresultat på 218 millioner svenske kroner i første kvartal mod et underskud på 51 millioner kroner i perioden sidste år.



PostNord er i gang med en større omstilling af postvæsnet i Danmark, hvilket betyder farvel til 3500-4000 medarbejdere over to til tre år. Fyringer sætter præg på kvartalsregnskabet.



Hensættelser til afvikling af personale med særlige vilkår koster 97 millioner svenske kroner i første kvartal. Det justerede driftsunderskud lander på 121 millioner.



Omsætningen i PostNord Danmark faldt med otte procent i kvartalet.



/ritzau/