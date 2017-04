Bownty-investor om kollaps: Imperiebygger har brændt penge af

Alt for dyre lokaler, manglende økonomistyring og ingen guidance fra bestyrelsen.Sådan lyder ordene fra Søren Vang Hansen, investor i Bownty, i kølvandet på virksomhedens konkurs i sidste uge.Søren Vang Hansen startede ud som business angel i Bownty for tre år siden, og han har sammenlagt investeret 2 mio. kr. i oplevelsesportalen. Han droppede rollen som aktiv medejer for halvandet år siden, efter dealsitet havde rejst 25 mio. kr. fra store aktører som venturefonden Seed Capital."Jeg tænkte, så er den hellige gral velforvaret. Så trækker jeg mig tilbage og bliver mere passiv, " siger Søren Vang Hansen. Men helt forvaret er den ikke.Kapitalindsprøjtningen kommer i sommeren 2015, og efterfølgende følger Søren Vang Hansen kun virksomheden fra sidelinjen. I påsken 2016 bliver han gjort opmærksom på, at de er i store økonomiske problemer."Det overrasker mig en hel del. Vi har en virksomhed, som har en positivt bruttoavance og nok penge i bogen, til også at kunne komme ud over uforudsete ting."Ifølge investoren er kapitalen ikke blevet brugt fornuftigt. Tværtimod. Det er især Bowntys tidligere adm. direktør og medstifter, Steffen Frølund, der får hårde ord med på vejen af Søren Vang Hansen. Steffen Frølund forlod Bownty i august sidste år."I min optik er det en meget passiv bestyrelse, der har set til, imens en imperiebygger har siddet på toppen af Bownty og brændt penge af på store kontorlokale, tv-reklamer og alt muligt. Den kombination er giftig," siger han."Det første punkt på bestyrelsesmøder bør være økonomi. I det materiale jeg har set, ligner det ikke, at det har været på dagsorden," siger Søren Vang Hansen, der dog tilføjer, at han ikke sad i bestyrelsen, og derfor udtaler sig på baggrund af det materiale, han har fået fremlagt.Steffen Frølund afviser kritikken."I den tid jeg var adm. direktør i Bownty ApS var der en enig, topprofessionel bestyrelses opbakning bag mig. Det var der, fordi der var fremgang i de aftalte nøgletal for virksomheden. Jeg har i mere end et år ikke været en del af Bownty's ledelse eller ejerkreds og har derfor ikke yderligere kommentarer," skriver han i et svar til Børsen.Det er reaktionen fra Seed Capitals bestyrelsesmedlem i Bownty, Lars Andersen, der får Søren Vang Hansen til at stå frem."Så jeg har det sådan lidt, så sidder Seed Capital og forvalter offentlige penge, og får en masse administrationspenge, uanset hvordan det går med virksomhederne, og læner sig tilbage, og siger, "sådan er venture bare" det får mig til at reagere. Det blev lidt for ensidigt, " siger han.Han understreger dog, at det er rigtigt, hvad Lars Andersen siger, at venturepenge er risikokapital. Men måden det er bliver gjort på, er ikke tilfredsstillende, mener han."Man har haft total manglende styring både fra ledelsen og bestyrelsens side. Og meget af det for offentlige penge samtidig med. Det er jeg sgu lidt træt af," siger han.Seed Capital er ikke vendt tilbage på Børsens henvendelser.Søren Vang Hansen mener dog, at de nye direktører har gjort, hvad de kunne, for at få vendt den synkende skude."Det var den tidligere direktør, der havde en idé om, at man skulle have 1000 kvm. kontorlokaler inde på Vimmelskaftet, 50 medarbejder og lønninger på 1.5 mio om året og tv-reklamer, og bygge den der skal udadtil, som om det her var en kæmpe stor forretning," siger han og uddyber, at bestyrelsen ikke har været dygtige nok til at holde ham i snor og give ham en god guidance.