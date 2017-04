Sanofi overgår indtjenings- og salgsforventninger i første kvartal

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den franske medicinalvirksomhed Sanofi, der er blandt Novo Nordisks største konkurrenter, er kommet ud af årets første tre måneder med en bedre indtjening end ventet.



I første kvartal endte det justerede overskud per aktie (Business EPS, red.) på 1,42 euro, hvilket var højere end de 1,26 euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde sat næsen op efter.



Den samlede omsætning steg til 8,65 mia. euro, hvilket var noget højere end salget i samme periode året før, hvor Sanofi omsatte for 7,78 mia. euro.



Salget af verdens bedst-sælgende insulin, Lantus, endte stort set på linje med forventningerne, da midlet solgte for 1226 mio. euro mod markedets forventning på 1223 mio. euro. Omvendt skuffede afløseren, Toujeo, ved at have solgt for 192 mio. euro mod analytikernes estimat på 221,7 mio. euro.



Salget af Lyxumia, som Sanofi har indlicenseret fra det danske biotekselskab Zealand Pharma, endte i første kvartal på 7 mio. euro, hvilket var noget lavere end markedets forventning på 13,7 mio. euro.



I årets første tre måneder solgte Sanofi desuden for 4 mio. euro af kombinationspræparatet Soliqua, der blandt andet bygger på Lyxumia.



