Japansk rederi-trio tror alle på fremgang i år

Troen på bedre tider lever hos de tre store japanske rederier med containeraktiviteter, der alle har aflagt årsregnskab fredag morgen.



Nippon Yusen, eller NYK Line, som er det største af de tre, klarede sig dårligere end ventet med et underskud på 2,6 mia. yen på driften (160 mio. kr.) mod et ventet nulresultat. Rederiet tabte hele 39,7 mia. yen på bundlinjen. Knap halvdelen af underskuddet skyldes dog en hensættelse til en kartelbøde.



Udsigterne for 2017/18-regnskabsåret tegner lysere med et forventet driftsoverskud på 24,5 mia. yen, hvilket overgår analytikernes forventninger.



Mitsui OSK Line, eller MOL, der er næststørst, tror på en tredobling af driftsresultatet til 9 mia. yen - hvilket til gengæld kun er det halve af analytikernes bud.



Kawasaki Kisen, eller K-Line, stiger som den eneste af de tre aktier efter sit regnskab, hvor prognosen for 2017/18 lyder på et driftsoverskud på 24 mia. yen.



De tre rederier annoncerede for nylig en fusion af deres containeraktiviteter, som er verdens henholdsvis 8.-, 10.- og 12.-største. Fusionen ventes dog at tage mere end et år at gennemføre.



/ritzau/FINANS