Amazon fortsætter med at tromle derudaf

Der bliver fortsat handlet vildt ind hos internetmarkedspladsen Amazon. Og selskabet skovler penge ind.



Det viser regnskabet for første kvartal, der blev offentliggjort sent torsdag efter Wall Street-børsens lukketid.



Amazon, der sælger så godt som alt via internettet, og sender varerne til kunder over hele kloden, øgede sin omsætning med 43 pct. til 35,7 mia. dollar i årets første kvartal.



Analytiker havde ventet en omsætning på 35,3 mia. dollar.



Resultat blev et overskud på 1,01 mia. dollar mod de ventede 936 mio. dollar i perioden.



For andet kvartal forventer Amazon at omsætte for 35,3-37,8 milliarder dollar.



Aktien steg 3,9 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS