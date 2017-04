Microsoft skuffer i eftermarkedet trods godt regnskab

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske it-gigant Microsoft kom bedre ud af det forskudte tredje kvartal end ventet. Alligevel faldt aktien i eftermarkedet.



Koncernen bag Windows rapporterede et ordinært overskud per aktie på 0,73 dollar, hvor analytikerne havde estimeret et overskud på 0,70 dollar per aktie.



Det fremgår af selskabets regnskab, der blev fremlagt efter børstid torsdag.



Omsætningen var som ventet 23,6 mia. dollar.



Investeringer inklusiv anlægsinvesteringer for perioden beløb sig til 1,7 mia. dollar i forhold til analytikernes estimerede 2,27 mia. dollar.



Netop investeringerne var dråben, der fik glasset til at flyde over, idet der var en underliggende forventning om, at dagens regnskabsdata ville blæse alle analytiker-estimater omkuld.



Det blev ikke tilfældet, og aktien faldt 0,5 pct. i eftermarkedet efter at have nået rekordhøje 68,27 dollar i den ordinære handel.



